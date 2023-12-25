استقبل الآن “تردد قناة اون تايم سبورت متاحة على جميع الأقمار الصناعية” بأعلى جودة 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية والتي تقوم بعرض جميع مباريات الدوري المصري ومباريات بطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري ، ومن الجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت تقوم بعرض تغطية اعلامية خاصة لجميع مباريات النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تتميز قناة أون تايم سبورت بانفرادها ببث مباريات الدوري المصري ، و مباريات البطولات الإفريقية التي تشارك بها الأندية المصرية كما تعرض قناة أون تايم سبورت استديو تحليل قبل وبعد المباريات ، مع تقديم العديد من البرامج الحوارية الصباحية والمسائية ، وتمتلك مجموعة كبيرة من أشهر الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي منهم إبراهيم فايق و كابتن أحمد شوبير، وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا

من خلال تردد قناة اون تايم سبورت يمكنكم متابعة جميع كواليس مباراة النادي الاهلي ضد سيراميا حيث تنقل قناة اون تايم سبورت اخبار النادي الاهلي استعداداته لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري وتنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الساعة السابعة مساء يوم الأثنين الموافق 25 ديسمبر 2023.