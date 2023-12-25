صرف رواتب المتقاعدين بالعراق تعرف على موعد الصرف عبر مصرف الرافدين

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق، والذي كثر عليه البحث في الفترة الأخيرة لتأكد من صرف المعاش في الوقت المقرر عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية، حيث من المقرر أن يتم صرف رواتب جميع المتقاعدين من المدنين والعسكرين في يوم السادس والعشرون من الشهر الميلادي، كيف يتم الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وهل تم تعديل الموعد هذا ما سنبينه من خلال تقريرنا.

رابط خطوات الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

يستطيع جميع المتقاعدين الاستعلام عن الرواتب من خلال موقع وزارة المالية العراقي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية بعد كتابة رمز التحقق. من الصفحة الرئيسة اضغط على الاستعلامات المالية. حدد نوع الاستعلام وهو: الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. يطلب منك إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية. اضغط بحث.

يظهر لك بعد نتيجة الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين وقيم الراتب المستحَق.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عبر مَصْرِف الرافدين

يستطيع المتقاعدون الاستعلام عن الرواتب، وموعد نزولها في مَصْرِف الرافدين، وذلك عبر موقع المصرف باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع مَصْرِف الرافدين. بعد الدخول على موقع مَصْرِف الرافدين انقر على الخِدْمَات المصرفية الإلكترونية. ومن ثم اضغط على خدمة الاستعلام عن الراتب التقاعدي. بعد ذلك قم بإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية. بعد إدخال رَقَم الهُوِيَّة اضغط استعلام.

يظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة الراتب وموعد الصرف الذي يتيحه المصرف لك.

كما أن وزارة المالية العراقية على أن الزيادة التي قررتها للمتقاعدين، والتي تقدر 100 ألف دينار سيتم صرفها مع مرتب الشهر الجاري.