التربية العراقية تُطلق مواعيد امتحانات نصف السنة ونهايتها للدراسة الابتدائية والثانوية 2023-2024

صرحت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي عن مواعيد امتحانات نصف السنة وكذلك نهايتها لهذا العام 2023-2024 كافة المراحل الصفوف، وقد قامت بالإعلان عن هذا الأمر بعد تساؤل العديد من أولياء الأمور سواء الآباء أو الأمهات وكذلك المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع اقتراب انتهاء هذا العام 2023 ودخول عام آخر جديد 2024.

مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق

نشرت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة التربية مواعيد امتحانات نصف السنة للعام 2023-2024، حيث نبهت بأن امتحانات الدراسة الابتدائية لنصف العام ستبدأ من يوم الخميس 25 من شهر يناير 2024، بينما موعد انطلاق امتحانات الدراسة الثانوية سيبدأ في الأحد الذي يوافق 21 من يناير 2023 على أن ينتهي 31 من شهر يناير 2024، أما موعد العطلة الربيعية فستبدأ في الخميس الموافق 1 من فبراير 2024 وستظل مستمرة لمدة أسبوعين على أن يكون يعود الدوام الرسمي في يوم الخميس الذي يوافق 15 من شهر فبراير 2024.

مواعيد امتحانات نهاية السنة 2023-2024

وبعد التعرف على مواعيد امتحانات نصف السنة، فلقد استكملت التربية العراقية حديثها ووضحت مواعيد امتحانات نهاية العام والتي جاءت على النحو التالي؛ انطلاق امتحانات نهاية السنة للدراسة الابتدائية في يوم الأحد الذي يوافق 5-5 2024 على أن تنتهي في السبت الذي يوافق 11-5-2024، أما امتحانات نهاية العام للدراسة المتوسطة والإعدادية ستنطلق في الأربعاء الذي يوافق 5-15-2024 وسيتم الانتهاء منها في يوم السبت الذي يوافق 25-5-2024.

موعد السنة الدراسية للدور الثالث

كما ذكرت التربية العراقية بموعد السنة الدراسية للطلاب خريجي الدور الثالث في مملكة العراق، هيث سيبدأ خريجي الدور الثالث الفصل الدراسي الأول في يوم 24-12-2023 على أن تنتهي في يوم 4-4-2024 على أن يتم تعويض السبت بالدوام، بينما الفصل الدراسي الثاني فسينطلق في 14-4-2024 على أن ينتهي في يوم 25-7-2024.