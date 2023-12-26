طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي “من هنـــا” .. سددها قبل ما الغرامة تزيد عليك

يبحث الكثير من مستخدمي الخط الأرضي عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث أعلنت شركة وي عن اصدار فاتورة الخط الأرضي للشهر الجديد ويجب على جميع عملاء الخط الأرضي سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي قبل موعدها لضمان عدم انقطاع خدمة الخط الأرضي والإنترنت و خلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين من عملاء الخط الارضي والانترنت بشركة WE حيث يتم إصدار فاتورة الخط الأرض كل ثلاثة أشهر ويجب سدادها قبل موعد إصدار الفاتورة الجديدة لكي لا يتم انقطاع خدمة الخط الارضي والانترنت ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بأكثر من طريقة من خلال موقع شركة وي أو عبر الاتصال بالخط الساخن.

أولًا قم بالدخول عبر موقع شركة وي.

ثم قم بتسجيل رقم الخط الأرضي مسبوقًا بكود المحافظة.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر قيمة فاتورة الخط الأرضي.

ويمكن الاستعلام من خلال الاتصال بالخط الساخن”19777″.

أماكن سداد فاتورة التليفون الارضي

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية سداد قيمة فاتورة الخط الأرضي وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني أو عبر خدات فوري او مصاري أو عبر سنترال شركة وي القريب من محل إقامتك ، ويجب سداد فاتورة الخط الأرضي قبل يوم 15 يناير 2024 حتى لا يتم انقطاع الخدمة ، ومن الجدير بالذكر أن شركة وي توفر العديد من طرق الدفع المختلفة للتسهيل على المواطنين.