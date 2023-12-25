موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023 وخطوات الاستعلام .. التأمينات توضح

موعد صرف رواتب المتقاعدين، مع بداية كل شهر ينتظر الكثيرون في المملكة معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين، حيث أكدت مؤسسة التقاعد على صرف الرواتب في مواعيدها المحددة دون تأخير، مع توفير خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وشرح طريقة حسابها، كما تقدم المؤسسة أيضًا توضيحات حول الحالات التي قد يتم فيها إيقاف صرف المعاش.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف رواتب التقاعد في الخامس والعشرين من الشهر الميلادي، ولكن بشرط عدم تصادف هذا اليوم مع أي عطلة رسمية، وإلا سيتم تغيير الموعد بتقديمه أو تأجيله ليوم آخر، هذا وأكدت المؤسسة إيداع رواتب الشهر الحالي في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الآخر 1445هـ.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن راتب التقاعد يمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ستظهر قائمة تحتوي على العديد من الخدمات، اختر “التعريف بالمعاش”.

ابدأ الخدمة بالنقر عليها.

قم بإدخال بيانات الدخول مثل رقم الهوية وكلمة المرور أو استخدم بيانات النفاذ الوطني الموحد للوصول إلى أبشر.

ستحصل على معلومات التعريف بمعاشك بالتفصيل.

سبب توقف صرف معاش التقاعد

أعلنت مؤسسة التقاعد العامة عن عدة أسباب قد تؤدي إلى توقف صرف معاش المتقاعدين:

توقف صرف معاش الأرملة في حال زواجها من شخص آخر بعد وفاة زوجها.

في حال وفاة المستفيد الأساسي للمعاش المُمنح شهرياً، يتوقف صرف المعاش.

عند بلوغ الابن المُستفيد من المعاش سن السادس والعشرين إذا لم يكن مستمرًا في الدراسة.

يتوقف صرف المعاش للابن المُستفيد الذي تجاوز سن الـ 21 إذا لم يكن مستمرًا في الدراسة.

في حال العمل في وظيفة حكومية والحصول على دخل شهري كبير، يُوقف صرف المعاش.

شروط الحصول على راتب التقاعد

للحصول على راتب التقاعد، يجب أن تتوافر الشروط التالية: