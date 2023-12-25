تحذير أخير بلا رجعة لحاملي بطاقة الرقم القومي.. وزارة الداخلية تُصدر غرامات مالية كُبرى على هؤلاء المواطنين

يتساءل العديد من المواطنين عن غرامات المتعلقة بتجديد البطاقات الشخصية حيث صرحت وزارة الداخلية عن يجب الإلزام علي كل مواطن يتأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بدفع خمس غرامات مالية للجهة المسئولة ولافتتا الوزارة عن وجود استثناء مواطنين لظروف ما، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم من هم المواطنين الذين استثنتهم الحكومة وأيضا عن دفع خمس غرامات مالية للمواطنين الذين انتهت تاريخ صلاحية البطاقة الشخصية التابعة لهم في السطور التالية تابعونا.

الفئات المستثناة من تجديد بطاقة الرقم القومي

أعلنت وزارة الداخلية عن وجود خمس غرامات مالية يجب علي المواطن دفعها عند التأخير علي تجديد الرقم القومي للبطاقة كما استثنت بعض المواطنين ألا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا المواطنين الكبار في السن والذين لم يقدروا علي الحركة والتنقل بشكل بسيط وذلك مع تقديم تقارير تثبت الحالة الصحية، الزمت الوزارة أيضا مكاتب السجلات الأحوال المدنية بالعمل علي مدار ساعات اليوم إلي الساعة التاسعة مساءا وذلك تسهيل علي المواطنين لتجديد البطاقات الشخصية في أي وقت من ساعات اليوم.

خمس غرامات لتجديد البطاقات الشخصية