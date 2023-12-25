رابط الوجبة الجديدة من نقل النفوس وطريقة الاستعلام والتقديم عبر موقع وزارة الداخلية

وجبة نقل النفوس من الخِدْمَات التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين، حيث تمكنهم من تغيير القيد المدني الخاص بهم من محافظة إلى أخرى، وقد تم الإعلان من وزارة الداخلية العراقية عن إطلاق الوجبة الجديدة من نقل النفوس خلال شهر يناير المقبل 2024، حيث تشمل الوجبة الجديدة من نقل النفوس جميع المحافظات العراقية، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيلها عند الإعلان عنها كما سنبين في تقريرنا.

شروط الوجبة الجديدة من نقل النفوس حسب وزارة الداخلية

لكي تتمكن من أن تكون من المشمولين في وجبة نقل النفوس، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية لابد أن تستوفي جميع الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم مواطن عراقي حاصل على الجنسية العراقية. المتقدم مقيمًا في العراق إقامة دائمة. لا يكون المتقدم متزوج من أجنبية. لا يمتك المتقدم أملاك ذات قيمة مالية كبيرة. بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم سارية المفعول.

في حالة استيفاء هذه الشروط يمكن للمتقدم في الاستفادة من وجبة نقل النفوس.

ما هي المستندات المطلوبة لوجبة نقل النفوس الجديدة؟

يطلب منك في وجبة نقل النفوس المستندات التالية:

بطاقة الأحوال المدنية (نسخة منها).

البطاقة السكنية (صورة).

البطاقة التموينية (نسخة).

البطاقة الانتخابية (نسخة).

خطوات التقديم في الوجبة الجديدة لنقل النفوس

عند التقديم في وجبة نقل النفوس الجديدة يتطلب منك ملئ الاستمارة الخاصة بالوجبة، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع المواطن الإلكتروني الحكومي. بعد تسجيل الدخول اضغط على خدمة طلب نقل النفوس. أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة. بعد الانتهاء من كافة البيانات قم بالضغط على إرسال الطلب.

بهذا تكون قدمت طلبك في وجبة نقل النفوس، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية أنها ستكون في خلال شهر يناير المقبل.