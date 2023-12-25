هسة كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq جميع محافظات العراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث إن هذا البرنامج يعمل على دعم العديد من الفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة لجميع المتقدمين، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما يخفف عنهم الأعباء الاقتصادية، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على كشوفات المشمولين بالرعاية، لكي يتعرف عليها الجميع.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يُرجى اتباعها من أجل القيام بالإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الذهاب لمنصة مظلتي.

بعد ذلك يُرجى القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

كذلك يتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

تحديد الوجبة والدفعة التي ترغب فيها.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “بحث”.

ليتم عرض جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

حتى تتمكن من التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، لابد من إنطباق الشروط التالية:-