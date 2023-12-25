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هسة كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل molsa.gov.iq جميع محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 15 دقيقة
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لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023
لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث إن هذا البرنامج يعمل على دعم العديد من الفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة لجميع المتقدمين، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما يخفف عنهم الأعباء الاقتصادية، وفي هذا سنوضح لكم كيفية الحصول على كشوفات المشمولين بالرعاية، لكي يتعرف عليها الجميع.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يُرجى اتباعها من أجل القيام بالإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

  • أن تتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو الذهاب لمنصة مظلتي.
  • بعد ذلك يُرجى القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.
  • كذلك يتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.
  • تحديد الوجبة والدفعة التي ترغب فيها.
  • بعد ذلك يتم الضغط على زر “بحث”.
  • ليتم عرض جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2024
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية اخر وجبة 2024

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

حتى تتمكن من التسجيل في  برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، لابد من إنطباق الشروط التالية:-

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
  • مقيم دائم في دولة العراق.
  • كذلك يجب وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يتخطى عمر الـ 60 عامًا.
  • إضافة إلى أن يج وأن يكون من الفئات الأقل دخلاً في الدولة.
  • أن يكون عدد أفراد الأسرة نحو 4 أفراد.
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الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 15 دقيقة
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