عاجل أخبار الخير.. زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 250 ليصبح إجمالي 814 دينارًا

صرحت الحكومة الكويتية منذ قليل عن زيادة علاوة غلاء المعيشة التي يتم صرفها للمواطنين المحتاجين وذلك بعد تقديم الكثير من الاقتراحات بشأن زيادة القرض حتى 15 مثلاً من قيمة الراتب في الاجتماع التي تم انعقاده بالأمس الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر 2023 من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كما قامت بالإعلان عن موافقتها على الاقتراح بشأن رفع قيمة العلاوة بقيمة 250 دينارًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة في الكويت

قررت الحكومة الكويتية منذ قليل عن زيادة علاوة غلاء المعيشة من سبعة أمثال وحت 15 على أن يتم الدفع بنسبة مئوية تتراوح ما بين 10% أو 15% أو 20% أو في ضوء ما يقرره صاحب المعاش بناءً على اختياره، كما قام مقرر اللجنة النائب المعرفي بأنه عند دفع المديونية بالكامل فجوز له أن يطلب القرض مرة أخرى بحيث يكون نسبة الدفع 25% مع الحالات القائمة حال صدور القانون على أن يتم إعادة تسويتها في ضوء أحكام تلك المادة.

رفع القرض الحسن إلى 15 أمثال

وبعد التأكد من رفع علاوة غلاء المعيشة، فلقد أضافت اللجنة بأنها قد أعطت موافقتها بعد أن تمت عملية الموافقة من أغلبية الأعضاء وليست لجميع المواطنين من جنسيات كويتية على رفع العلاوة للموظفين العاملين بكلٍ من القطاع الخاص والعام الحكومي والأفراد من ذوي الإعاقة وأصحاب العجز والذين خضعوا للقانون الخاص بالمساعدات العامة ومستحقي معاش التقاعد على أن يتم زيادة نسبتها من 130 دينار و250 دينار.