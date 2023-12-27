“استمتع بأحدث الأفلام الوثائقية” .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد علي النايل سات وعربسات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، هي قناة تأخذك في رحلة مثيرة عبر جميع جوانب الحياة البرية، تستعرض النباتات، الحيوانات، الجبال والمناطق المتنوعة، هذه القناة مفيدة بشكل كبير حيث تسمح لنا بفهم أعمق للطبيعة والكائنات التي خلقها الله في البر والبحر، والآن يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك البرية 2024 عبر الأقمار الصناعية بسهولة أكبر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

الموقع: NileSat 7.0°W.

الحامل: 7 درجة غرباً.

التردد: 11226.

الاستقطاب: 27500.

معدل الرمز: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

حالة التشفير: مفتوحة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

الموقع: NileSat 7.0°W.

الحامل: 7 درجة غرباً.

التردد: 12467.

الاستقطاب: 27500.

معدل الرمز: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

الموقع: 26.0°E.

الحامل: 26 شرقاً.

التردد: 11804.

الاستقطاب: 27500.

معدل الرمز: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

اضغط زر “موافق” على جهاز التحكم عن بعد.

اختر أيقونة “الخيارات” في القائمة.

بعد ذلك حدد خيار “التثبيت اليدوي”.

أضف تردد القناة المذكور أعلاه.

قم بإدخال البيانات الأخرى مثل عامل الترميز والاستقطاب.

قم بالضغط على زر “OK”.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفزيون الخاص بك.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

أحاجي التاريخ.

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك.

الكنز المفقود.

التايتنك تعود للحياة.

إنشاءات عملاقة.

تحقيقات الكوارث الجوية.

تفجيرات هندسية.

لا تخبروا والدتي.

حقيقة أم زيف.

قردة لصوص.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك