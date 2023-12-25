“هل تم تبكيرها؟؟”.. موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لكل المراحل الدراسية

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق، خلال الساعات الماضية تم الكشف عن موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق رسميا من قبل وزارة التربية العراقية حتى يستعد الطلاب لها من خلال تكثيف عدد ساعات الاستذكار ليحصلوا على مجموع عالي يفرح قلبهم، وقد انتشرت أخبار تفيد بتبكير امتحانات نصف السنة في العراق 2024 وذلك بسبب العطلات الصيفية، وسنتعرف على الحقيقة خلال السطور القادمة.

موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

وقد اعتمدت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق لكل الصفوف والمراحل الدراسية “الابتدائية، الثانوية”، وقد جاء الجدول وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجاري:

موعد اختبارات المرحلة الابتدائية بدءا من يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد اختبارات التحريرية للمرحلة الثانوية بدءا من يوم الاحد الموافق 21 يناير 2024 وسوف تستمر حتي يوم 31 يناير 2024.

العطلة الربيعية سوف تكون بدءا من يوم الخميس الموافق الاول من شهر فبراير وتستمر لمدة أسبوعين.

الفصل الدراسي الثاني سوف يبدء من يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

امتحانات نهاية العام تبدء يوم الاحد 5 مايو 2024 وتستمر حتي يوم 11 مايو 2024 بالنسبة للصفوف الابتدائية.

امتحانات الدراسة المتوسطة والاعدادية بدءا من يوم 15 مايو 2024 وسوف تستمر حتي يوم 25 مايو 2024.

حقيقة تبكير امتحانات نصف السنة 2024 في العراق

وعن تبكير امتحانات نصف السنة 2024 في العراق فقد نفت وزارة التربية العراقية هذا الخبر بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد نية مطلقا لتقديم أو تأخير الامتحانات، ومن الممكن أن يتم الاطلاع علي جدول العطلات الرسمية للعام الحالي، ولن يكون لها تأثير علي موعد اجراء الاختبارات النهائية.

موعد العطلة الربيعية في العراق 2024