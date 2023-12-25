” اللي هتنقل كأس السوبر المصري”.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 AD Sports 1 على النايل سات لمتابعة المباريات

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2024، حيث تُقدم لجمهورها العديد من المباريات والبطولات الرياضية المهمة، تُعد هذه القناة إماراتية متخصصة في تغطية الرياضة وأحداثها، وتُقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناقش القضايا الرياضية المهمة بمشاركة خبراء ومحللين معروفين، وتتمتع القناة بشعبية واسعة وجمهور كبير يتابعها من مختلف أنحاء العالم، وتُعتبر من القنوات المجانية التي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتواها دون الحاجة لدفع رسوم أو اشتراكات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة أبو ظبي على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 30000.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي على العرب سات

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

خطوات استقبال قناة أبو ظبي الرياضية 1

يمكنكم استقبال قناة أبو ظبي الرياضية 1 بسهولة من خلال الخطوات التالية:

اضغط على زر “موافق” في جهاز التحكم عن بعد.

بعد ذلك، اضغط على أيقونة “الخيارات”.

اختر خيار “التثبيت اليدوي”.

أدخل تردد القناة المذكور أعلاه.

أضف باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

اضغط على زر “OK” على جهاز التحكم عن بعد.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة أبو ظبي الرياضية 1 على التلفزيون.

مميزات قناة أبوظبي الرياضية 1

تعد قناة أبوظبي الرياضية 1 من القنوات المميزة نظراً لما تقدمه من محتوى رياضي متميز، وتجذب الكثير من المشاهدين بفضل عدة مزايا: