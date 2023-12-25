الكويت تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين بشأن رفع علاوة غلاء المعيشة

أعلنت دولة الكويت عن رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع الموظفين في القطاعي الخاص والحكومي، في ظل الاضطراب الاقتصادي التي يمر به العالم، حيث إن هذه العلاوة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة ملائمة من أجل الارتقاء بكافة المواطنين والفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، حتى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قامت بتحديد الزيادة المنوط صرفها لجميع المستفيدين في مختلف أنحاء دولة العراق.

قيمة علاوة غلاء المعيشة في الكويت

وحددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في دولة الكويت، عن أن زيادة علاوة غلاء المعيشة وصلت لـ 250 دينار كويتي، أي بما يصل إلى 814 دولار أمريكي، فضلاً عن أن هذه العلاوة جاء دعمًا لجميع الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة لمواجهة الغلاء وارتفاع السلع والخدمات، إضافة إلى أن ذلك تُساهم كذلك توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع المواطنين في مختلف أنحاء دولة العراق.

الفئات المستحقة للحصول على العلاوة

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت، أن المستحقين لعلاوة غلاء المعيشة التي يتراوح قيمتها من 130 دينار إلى 250 دينار كويتي هم “العاملين في القطاع الحكومي، وكذلك الموظفين في القطاع الخاص، إضافة إلى مستفيدي معاش التقاعد، وجميع من هم على الباب الخامس، وجميع ذوي الإعاقة وأصحاب العجز، وكل من يخضع إلى قانون المساعدات”، كل هؤلاء الفئات مستحقة للحصول على العلاوة الجديدة الممنوحة من قبل دولة الكويت.