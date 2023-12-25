مظلتي الرعاية الاجتماعية| هســــــَْا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov

لقد تكثف البحث على مصدر البحث جوجل من قبل المواطنين العراقيين للتعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال شهر نوفمبر الماضي بالإعلان عن كشوف الوجبة السادسة والتي تكون قبل الأخيرة مما جعل الكثير من الأشخاص ينتظرون أسماءهم في الوجبة السابعة والأخيرة لهذا العام والتي تكون خلال الشهر الجاري، حيث يتضمن ذلك الدعم الكثير من المواطنين العراقيين الذين يحتاجون إلى الدعم المادي وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بالحصول على أسماء المشمولين من خلال المقال التالي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تطلع الكثير من المواطنين العراقيين للتعرف على أسمائهم وذلك حتى يضمن الحصول على الدعم الذي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالتقديم إليه لجميع المواطنين وسوف يتم منح الفرد الواحد نحو 105,000 دينار عراقي وعندما تتكون الأسرة من فردين سوف تحصل على 210,000 دينار عراقي.

خطوات الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي، حيث تكون تلك المنصة من المنصات المهمة والتي عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيصها لهذا الدعم وسوف نوضح خطوات التعرف على أسماء المشمولين من خلال النقاط التالية.

أولا نقوم بالدخول على منصة مظلتي

ثم بعد ذلك نقوم بكتابة اسم المواطن ورقم الهوية.

ثم يقوم بتحديد الوجبة الأخيرة.

ثم ينقر بعد ذلك على استعلام.

يقوم بالضغط على تحميل الكشوفات.

ثم يقوم بالبحث على اسمه داخل تلك الكشوفات.

الأوراق التي يجب تقديمها للحصول الرعاية الاجتماعية