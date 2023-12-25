القط والفار خدوا على بعض.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تمثل قناة توم وجيري أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من الأطفال الراغبين في الاستماع ومشاهدة أروع الأفلام الكرتونية المختلفة، إضافة إلى أن أبرزها هي قصة القط والفأر التي تكون عبارة عن خطط مضحكة يقوم بها القط ضد الفار والعكس، مما يعكس البسمة والضحكة على وجوه الكثير من الأطفال وحتى الكبار، العاشقين لمشاهدة مثل هذه القنوات الأكثر تميزًا من بين القنوات الأخرى، هذا وأنه يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري كما سنوضحه لكم في مقال اليوم، لكي يتعرف عليها جميع الراغبين في استقبال القناة بكل سهولة.

تردد قناة توم وجيري

من أجل القيام بإستقبال قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة، عليك اتباع الأتي:-

التردد الخاص بقناة توم وجيري هو 11354.

بينما معدل الترميز لقناة توم وجيري هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

خطوات استقبال قنوات الأطفال توم وجيري

بعد التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري، يمكن الأن القيام بإستقبالها بكل سهولة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-