أسماء الفائزين في حج الجمعيات 2024| برقم المصنع نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024-1445 ” لبيك اللهم لبيك”

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024-1445… أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين 23400 متقدم، يترقب الكثيرون النتيجة بفارغ الصبر والترقب، حيث تعد رحلة الحج تجربة روحية لا تضاهيها أي تجربة أخرى.

أسماء حجاج قرعة حج الجمعيات الأهلية 1445-2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقاً لما اعلنت عنه التضامن الاجتماعي بأن موعد نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2024-1445 بات قريبا مؤكدة على أن إعلان النتيجة سوف سيكون على الهواء مباشر.

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2024

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سوف يتم إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2024، حيث سيتم اختيار 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23 ألفا و400 متقدم.

وستتم القرعة الإلكترونية يوم الخميس 27 ديسمبر 2023، عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وسيكون بإمكان المواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة عبر الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

وقد صرح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة يوم الخميس 27 ديسمبر 2023، لاعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج، ويُشار إلى أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024 عقب إعلانها خلال قرعة الحج.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024

عقب اتمام إجراء قرعة الحج الخاصة 2024 سوف يتمكم المواطنين الاستعلام عن نتيجتها عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، ويتم ذلك بعد اتباع الخطوات البسيطة وهي كالتالي: