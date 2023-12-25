طار بصاروخ النهاردة.. أسعار العملات في السوق السوداء اليوم + 1 دولار كما تساوي جنيه مصري دلوقت

يبحث الكثير حول أسعار العملات في السوق السوداء اليوم لا سيما أن هذه العملات تعتبر هي أساس التعامل بين جميع البلدان كلا على حسب العملة السائدة في بلده، لكن اليوم سنتحدث عن قائمة أسعار هذه العملات في السوق غير الرسمية مقابل الجنيه المصري حتى يعلم الجميع حالة بيع وشراء هذه العملات، بالإضافة إلى أننا سوف نقوم أيضا بوضع قائمة أسعار هذه العملات داخل مختلف البنوك المصرية اليوم.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم

في ضوء بحث الكثير من الأشخاص حول حالة العملات العربية والأوروبية اليوم وجدنا أن هناك حالة من الارتفاع الملحوظ في معظم أسعار العملات في السوق السوداء اليوم، حيث كان الدولار هو صاحب النصيب الأكبر في الارتفاع داخل هذه السوق الموازية حيث وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيهاً، إضافة إلى الارتفاع الحادث في سعر اليورو أيضا.

على أن تتلخص قائمة أسعار البيع والشراء للعملات داخل السوق السوداء كالتالي

العملة سعر الشراء سعر البيع دولار أمريكي 51.78 51.26 ريال سعودي 13.81 13.67 يورو 57.03 56.46 درهم إماراتي 14.1 13.96 دينار كويتي 168.56 166.87 جنيه إسترليني 65.78 65.12 ريال عماني 134.84 133.5 يوان صيني 7.26 7.19 ريال قطري 14.21 14.07 دولار كندي 39.01 38.62 دينار أردني 73.14 72.4 دولار أسترالي 35.22 34.86 دينار بحريني 137.37 135.99 فرنك سويسري 60.53 59.92 ين ياباني 0.36 0.36 كرون سويدي 5.19 5.13 كرون دانماركي 7.65 7.57 كرون نرويجي 5.09 5.04

أسعار العملات في البنوك اليوم مقابل الجنيه

بعدما تعرفنا على حالة الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار باعتباره من أهم أسعار العملات في السوق السوداء اليوم وجدنا أن الكثير يهتم بمعرفة أسعار هذه العملات أيضا داخل البنوك المصرية، ومن خلال البحث توصلنا لكون هناك حالة من الثبات والاستقرار في سعر هذه العملات حيث جاءت على هذا النحو التالى