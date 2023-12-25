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طار بصاروخ النهاردة.. أسعار العملات في السوق السوداء اليوم + 1 دولار كما تساوي جنيه مصري دلوقت

أميرة جنديةمنذ ساعة واحدة
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أسعار العملات في السوق السوداء اليوم
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم

يبحث الكثير حول أسعار العملات في السوق السوداء اليوم لا سيما أن هذه العملات تعتبر هي أساس التعامل بين جميع البلدان كلا على حسب العملة السائدة في بلده، لكن اليوم سنتحدث عن قائمة أسعار هذه العملات في السوق غير الرسمية مقابل الجنيه المصري حتى يعلم الجميع حالة بيع وشراء هذه العملات، بالإضافة إلى أننا سوف نقوم أيضا بوضع قائمة أسعار هذه العملات داخل مختلف البنوك المصرية اليوم.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم

في ضوء بحث الكثير من الأشخاص حول حالة العملات العربية والأوروبية اليوم وجدنا أن هناك حالة من الارتفاع الملحوظ في معظم أسعار العملات في السوق السوداء اليوم، حيث كان الدولار هو صاحب النصيب الأكبر في الارتفاع داخل هذه السوق الموازية حيث وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيهاً، إضافة إلى الارتفاع الحادث في سعر اليورو أيضا.

على أن تتلخص قائمة أسعار البيع والشراء للعملات داخل السوق السوداء كالتالي

العملةسعر الشراءسعر البيع
دولار أمريكي51.7851.26
ريال سعودي13.8113.67
يورو57.0356.46
درهم إماراتي14.113.96
دينار كويتي168.56166.87
جنيه إسترليني65.7865.12
ريال عماني134.84133.5
يوان صيني7.267.19
ريال قطري14.2114.07
دولار كندي39.0138.62
دينار أردني73.1472.4
دولار أسترالي35.2234.86
دينار بحريني137.37135.99
فرنك سويسري60.5359.92
ين ياباني0.360.36
كرون سويدي5.195.13
كرون دانماركي7.657.57
كرون نرويجي5.095.04

أسعار العملات في البنوك اليوم مقابل الجنيه

بعدما تعرفنا على حالة الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار باعتباره من أهم أسعار العملات في السوق السوداء اليوم وجدنا أن الكثير يهتم بمعرفة أسعار هذه العملات أيضا داخل البنوك المصرية، ومن خلال البحث توصلنا لكون هناك حالة من الثبات والاستقرار في سعر هذه العملات حيث جاءت على هذا النحو التالى

  • وصل سعر الريال السعودي إلى ما يقرب من 8.22 للبيع، 8.19 للشراء.
  • أما عن سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه فإنه سجل حوالي 33.66 للبيع، 33.49 للشراء.
  • كما وصل سعر الدولار إلى ما يقرب من 30.95 للبيع، 30.85 للشراء.
  • على أن يكون سعر الجنيه الإسترليني حوالي 39.17 للبيع، 38.95 للشراء.
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أميرة جنديةمنذ ساعة واحدة
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