بقي برخص التراب.. اسعار البصل اليوم في سوق العبور + أسعار بعض الخضراوات والفواكه دلوقت

منذ فترة ليست بقليلة والبحث يرتفع حول اسعار البصل اليوم في الأسواق فمن كان يتخيل أن البصل سوف ترتفع أسعاره بهذا الشكل غير المتوقع في يوم ما، الأمر الذي أدى لبحث جميع المواطنين كل يوم عن سعره كون هناك أخباراً تؤكد على أن وصل سابقا سعر الكيلو الواحد منه ما بين 40:50 جنيها للكيلو هل تتخيل عزيزي القارئ، لذلك قررنا أن نضع لكم سعر الكيلو فى الأسواق إضافة إلى أسعار معظم أسعار السلع الغذائية الزراعية المتمثلة في الخضروات والفاكهة.

اسعار البصل اليوم

بعدما قررت الحكومة المصرية وقف تصدير البصل حتى قدوم شهر مارس المقبل لعام 2024 والجميع يتساءل في لهفة حول تفاصيل اسعار البصل اليوم، لا سيما أن هناك الكثير من الأسر غير القادرة على شراء حتى لو كيلو واحد من البصل كون مبلغ 50 جنيها ليس بقليل إذا كان دخل الأسرة متوسطاً، وهذا الأمر أدى لوقف تصدير البصل حتي شهر مارس المقبل من أجل توفير هذا النوع الذي يعتبر من أهم أنواع الخضراوات حيث يدخل في معظم الأكلات بشكل أساسي.

ومن خلال البحث وجدنا أن هناك تبايناً بسيطاً في أسعار البصل اليوم في جميع أسواق مصر حيث يوجد في بعض الأماكن بسعر لا يتجاوز الـ 20 جنيها، وذلك بعد سعي الدولة المستمر للقضاء على غلاء أسعار السلع، هذا الجدول يكشف السعر العادل

قائمة بمتوسط اسعار الفاكهة والخضروات

على ما يبدو أن المواطن المصري أصبح يرغب في معرفة حقيقة أسعار كل شيء حوله قبل الذهاب لشرائها والدليل أنه بعدما نجحنا في التعرف بشكل واضح على اسعار البصل اليوم، لم يكف البحث عن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة والتي جاءت على هذا النحو التالي