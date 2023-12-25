“التأمينات تزف بشرى للمواطنين”.. حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024 بالزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024، سنتعرف اليوم على حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024 بعدما انتشرت اخبار حول هذا الأمر، ويريد اصحاب المعاشات من التأكد من هذا الخبر خاصة في ظل أنه سيتم زيادة معاشات شهر يناير 2024 بقيمة 15% لكافة المستفيدين وفقا لتصريحات هيئة التأمينات الاجتماعية، واليكم التفاصيل.

حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024

وعن خبر حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2024، فقد نفت الجهات الرسمية أن هذا الخبر عاري تماما من الصحة، حيث من المقرر أن تصرف معاشات يناير لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو أكثر من 11 مليون مواطن، في الأول من شهر يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، وفقا لما صرح به عدد من المسئولين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وبالتالي فأن موعد الصرف لن يشهد أي تغير.

زيادة المعاشات 2024

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في وقت سابق، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، في أول يناير 2024، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش نحو 10080جنيه بدلاً من 8720 جنيه، وانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلنت عن استعدادها الفعلي لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، ابتداءا من يناير المقبل، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، ليكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من الأول من يناير 2024، نحو 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، والحد الأقصى 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها.

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