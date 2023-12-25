توا كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة موقع وزارة الداخلية ca.iq جميع المحافظات بالعراق

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، جميع كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة لشهر ديسمبر، بما شملت مئات المواطنين الذين قاموا بتغيير أسمائهم وألقابهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية متمثلاً في بوابة المواطن الحكومية، إضافة إلى أن هناك بعض الكشوفات التي جاري العمل على فحصها من أجل إعلانها في وجبة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولجميع الراغبين في الإنضمام إلى الوجبات الجديدة، لابد من إحضار بعض المستندات التي نوضحها لكم في السطور التالية، لكي يطلع عليها جميع المواطنين في محافظات العراق.

مستندات نقل النفوس في العراق 2023

هناك بعض المستندات الهامة للقيام بتغيير الأسم واللقب الخاص بالمواطن، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

يجب القيام بإحضار بطاقة الأحوال المدنية للمواطن.

كذلك يُرجى القيام بإحضار نسخة من البطاقة السكنية.

تقديم صورة من البطاقة التموينية مع الأصل منها للإطلاع.

وعليه يتم تقديم صورة من البطاقة الإنتخابية كذلك.

كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة العراق

حتى يسهل القيام بإستخراج جميع المشمولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة بجميع محافظات العراق، لابد من اتباع الخطوات التي جاءت وفقًا للأتي:-