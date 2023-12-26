“هنـــا” خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 شهر ديسمبر .. طريقة تخفيض الفواتير

يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية ومنذ بداية شهر ديسمبر الجاري عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا حيث أعلنت شركة شمال الدلتا أنه يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وقيمة الاستهلاك الشهري من خلال موقع شركة كهرباء شمال الدلتا وذلك في ضوء تحويل جميع الخدمات في الدولة إلى الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جميع المواطنين وسهولة إجراء جميع العمليات الضرورية خلال اليوم وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطن عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا حيث تم اصدار فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري ويمكن الاستعلام عنها في أي وقت ، كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عبر موقع الشركة أو عبر خدمات الدفع الفوري وإليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

أولًا قم بالدخول عبر موقع شركة شمال الدلتا للكهرباء.

ثم قم بالضغط على “الاستعلام عن الفواتير”.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بتسجيل رقم العداد واسم المقاطعة أو المنطقة والمركز والمحافظة التي تقيم بها.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر قيمة فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا يبحث الكثير من المواطنين عن طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة شمال الدلتا للكهرباء عن طريق بطاقة الائتمان ، أو يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال خدمات فوري أو مصاري أو عبر مكتب شركة الكهرباء في المحافظة أو المركز الذي تقيم به.