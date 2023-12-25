قَـائمـة ملفاْت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf جَميـع المحافظات موقع مظلتي spa umbrella iq

اسماء الرعاية الاجتماعية، أو كما يطلق عليها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023 تصدرت كافة عناوين البحث لكافة مواقع التواصل الاجتماعي عبر الموقع الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية من قبل المواطنين بالعراق، حيث يرغب عدد كبير من أبناء الشعب العراقي بالتسجيل لضمان هذا الدعم، ولكن وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعض القواعد والضوابط الواجب توافرها للحصول علي الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق عن العديد من اسماء الرعاية الاجتماعية ليصل عدد الأفراد التي تم الإعلان عنها حتى الآن ما يقارب من 70 ألف مواطن عراقي ليشمل هذا العدد نساء ورجال وأسر تستحق الدعم، بعد أن تم توافر كافة الشروط التي صرحت بها الوزارة، تسعى الرعاية الاجتماعية بصورة دورية على تلبية كافة احتياجات مواطنيها الغير قادرين على مواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة لذا قد تقوم بإرسال بعض من المبالغ المالية للأسر التي تستحق الدعم وهذا بهدف مساعدتهم على تحسين ظروف المعيشة الصعبة، حيث تعاني بعض الأسر والعائلات بالعراق بتدهور شديد في الحالة الاقتصادية.

تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بنشر اسماء المشمولين من الرعاية الإجتماعية على المنصات الرسمية التابعة للوزارة وتعد منصة مظلتي المنصة المسئوله والرسمية التابعة للوزارة والتي يتم التسجيل والإستعلام من خلالها، كما صرحت الوزارة أيضا أنه بالتعاون مع الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وايضا رئيس هيئة الحماية سيتم الإعلان بشكل مباشر وقريبا خلال تلك الفقرة عن المواعيد المحددة التي من خلالها يتم صرف الدعم للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

لتحميل اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي عليك بإتباع كافة الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي

ثانيا البحث عن “اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة” ثم كتابة المعلومات المطلوبة.

يقوم الباحث بالضغط على” تنزيل”.

من خلال اتباع كافة الخطوات السابقة يمكن تحميل كشوفات كافة المستحقين والاطلاع ايضا على الاسماء.