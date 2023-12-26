أقل من أسبوعين !! موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 + جدول الامتحانات الترم الاول

يبحث جميع طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي عن موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الاول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه يجب على جميع الطلاب تقديم المشروعات البحثية التي أعلنت عنها جميع المديريات التعليمية خلال الفترة الاخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024.

موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية عن موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ، ويتعد جميع الطلاب بالمذاكرة والمراجعة جيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ،حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط ، من الكتاب المدرس وبنك الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم وعلى جميع الطلاب الاستعداد بشكل جيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على موعد بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية ، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل طاقتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 2024 بتحسين المناهج الدراسية وابتكار طريق تعلم جديدة.