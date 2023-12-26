100 جنية ياعم “نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024” شوف هتجيب بيهم سلع قد ايه

نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 تم توثيق العديد من اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام حملة توثيق لحظات استلام حملة البطاقات التموينية من قبل مستحقي الدعم التمويني، كما أظهرت الصور والمشاركات الفردية على هذه المنصات التواصل مدى الترقب والاستعداد لاستقبال الدعم خلال نوفمبر وديسمبر، حيث يتم توزيع التموين في أول أيام ديسمبر، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع كبير في عمليات البحث حول كميات التموين المخصصة للفرد الواحد، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين بضمان حصولهم على حقوقهم التموينية بشكل كامل.

نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل هامة حول حصة الفرد المدونة على البطاقة التموينية، والتي تبلغ 50 جنيهًا، ويسعدني تقديم معلومات محددة حول ما يمكن صرفه من خلال البطاقة التموينية وفقًا للإعلان الرسمي من الوزارة: