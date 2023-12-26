100 جنية ياعم “نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024” شوف هتجيب بيهم سلع قد ايه
نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024 تم توثيق العديد من اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام حملة توثيق لحظات استلام حملة البطاقات التموينية من قبل مستحقي الدعم التمويني، كما أظهرت الصور والمشاركات الفردية على هذه المنصات التواصل مدى الترقب والاستعداد لاستقبال الدعم خلال نوفمبر وديسمبر، حيث يتم توزيع التموين في أول أيام ديسمبر، وتشير المؤشرات إلى ارتفاع كبير في عمليات البحث حول كميات التموين المخصصة للفرد الواحد، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين بضمان حصولهم على حقوقهم التموينية بشكل كامل.
نصيب الفرد على تموين يناير بعد الزيادة 2024
أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل هامة حول حصة الفرد المدونة على البطاقة التموينية، والتي تبلغ 50 جنيهًا، ويسعدني تقديم معلومات محددة حول ما يمكن صرفه من خلال البطاقة التموينية وفقًا للإعلان الرسمي من الوزارة:
- زيت الطهي:
- يمكن صرف زجاجة زيت 800 مل لكل فرد مدون على البطاقة التموينية.
- الحد الأقصى للصرف هو أربع زجاجات، مما يؤكد التوجيهات الدقيقة لتلبية احتياجات كل فرد.
- السكر:
- يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مدون على البطاقة.
- الحد الأقصى للصرف هو 6 كيلو سكر لجميع الأفراد المدونين على البطاقة.
- الأرز:
- يمكن صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد.
- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة المدون عليها أربعة أفراد أو أكثر.
- المكرونة:
- يمكن صرف عبوة واحدة 800 مل من المكرونة للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد.
- يمكن صرف عبوتين 800 جرام من المكرونة للبطاقة المدون عليها أربعة أفراد أو أكثر.