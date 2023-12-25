تحديد نصيب الفرد من السكر والزيت لشهر يناير 2024 + وزارة التموين والتجارة تكشف خبر سعيد بخصوص الاسعار

يقوم المواطنين بالبحث عن نصيب الفرد من السكر والزيت وذلك منذ بداية شهر ديسمبر، حيث تستعد وزارة التموين إلى قيامها بصرف الدعم لجميع المواطنين والذي يقدر عددها بنحو 64,000,000 مواطن، حيث وجدت الأخبار التي تدل على زيادة قيمة الدعم إلى 75 جنيه وتكون تلك الأخبار غير صحيحة فإن الزيادة الخاصة بنصيب كل مواطن هي 50 جنيه وفقا لقرارات وزارة التموين وسوف نوضح نصيب كل فرد من خلال المقال التالي.

نصيب الفرد من السكر والزيت

يكون نصيب الفرد من الدعم الخاص ببطاقات التموين حوالي 50 جنيه فقط ويتم من خلالها شراء بعض السلع المعينة والمحددة ويكون نصيب الفرد من تلك السلع هي صرف كيلو واحد من السكر للفرد، ويمكن أن يتم منح ستة أكياس من السكر كحد أقصى.

يتم صرف زجاجة زيت واحدة 800 ملي والحد الأقصى للزيت وأربع زجاجات كحد أقصى.

أقر الدكتور علي مصلحي بأن حاملين بطاقة التموين يمكن أن يقوموا بالحصول على عدد من النقاط التي

يقوموا من خلالها بترشيد استهلاك العيش وسوف يتم إضافة نحو 10 قروش على كل رغيف لا يتم صرفه على البطاقة وعلى المواطن أن يقوم بتجميع تلك النقاط في آخر الشهر ويمكن من خلالها أن يقوم بشراء السلع الاستهلاكية التي يرغب فيها.

سعر كيس السكر

لقد أعلن الجودي رئيس الشعبة الغذائية بالغرفة التجارية بقيمة سعر كيلو السكر بنحو 27 جنيه في جميع المجمعات الاستهلاكية، وعندما يقوم المواطن بشراء السكر لا يسمح له أكثر من 2 كيلو وصرح الدوجي بأنه يجب أن نقوم بعمل حملات للتفتيش للتعرف من خلالها على سعر الأسعار الاستهلاكية في الأسواق والمحلات التجارية حتى يساعد على التخلص من تلك الزيادة.