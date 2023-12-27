الخريطة الزمنية للعام الحالي “موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 + مدة إجازة نصف العام”

بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام ، ومن الجدير بالذكر أن جميع الطلاب يستعدون لبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف الدراسية المختلفة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، وذلك حسب خطة وزارة التربية والتعليم الزمنية التي أعلنت عنها في بداية العام الدراسي الحالي الذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام تبدأ يوم 15 مايو 2024 ، ويأتي خلال الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

موعد اجازة منتصف العام 2024

بعد التعرف عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اجازة منتصف العام 2024 حيث تنتهي جميع امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، وتبدأ اجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ولمدة أسبوعين متتاليين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وينتظر جميع الطلاب في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي موعد اجازة منتصف العام.