نهاية كارا جيلاسون.. عثمان الحلقة 142 مترجمة عربي+ مواعيد عرض الحلقة 142 مترجمة عربي

عثمان الحلقة 142 مترجمة عربي أكثر ما يبحث عنه متابعي مسلسل المؤسس عثمان، الذي يعرض الآن على عدة قنوات فضائية منها المحطات التي تقدمه بلغة العمل الأصلية وهي اللغة التركية، لذلك يريد المشاهدين العرب في الشرق الأوسط البحث عن الحلقات المترجمة باللغة العربية أو التي تمت دبلجتها، وبالتحديد الحلقة 142، التي تعد الحلقة رقم 12 في الموسم الخامس.

عثمان الحلقة 142 مترجمة عربي

عثمان الحلقة 142 مترجمة عربي، مسلسل المؤسس عثمان من تأليف محمد بوزداغ الذي درس في سكاريا بتركيا بالتعاون مع زوجته، وقد استطاع المخرج أن يعرض أحداث المسلسل بواقعية شديدة، مع الربط بين جميع الأحداث بحرفية عالية، هذا بجانب ضبط الحبكة الدرامية مع التأثيرات الصوتية وجودة الصوت والصورة، لذلك أصبح المؤسس عثمان أعلى المسلسلات مشاهدة في الوطن العربي.

مواعيد عرض الحلقة 142 مترجمة عربي

يعد عرض مسلسل قيامة عثمان مكسب كبير لجميع القنوات الفضائية، لأن المسلسل يتمتع بجماهيرية واسعة لذلك يبحث الجميع عن معرفة مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

قناة ATV التركية تعرض الحلقة 142 من المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

قناة الفجر الجزائرية Alfajr تعرس الحلقة 142 من الموسم الخامس يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

تردد القنوات الناقلة الحلقة 142 المؤسس عثمان

يبحث المتابعين عن تردد القنوات الناقلة لحلقات الموسم الأخير من قيامة عثمان وخاصة قناة ATV التركية، ليكون هناك العديد من الفرص في اختيار مواعيد العرض المناسبة، وفيما يلي نذكر بعض ترددات القنوات الناقلة للمسلسل على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة ATV التركية نايل سات:

التردد 10796.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ATV التركية عرب سات:

التردد 12692.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات:

التردد 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات