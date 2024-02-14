هل تم تحديد موعد طرح شقق الإسكان المتميز 2024+خطوات الحجز عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي
موعد طرح شقق الإسكان المتميز يسأل عنه الكثيرين بعد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية لدى وزارة الإسكان فتح التقديم على حجز شقق الإسكان المتميز ذات الطابع العصري الحديث كامل التشطيب بمدينة العبور الجديدة، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الطرح لشقق الإسكان المتميز وخصائص الوحدات وأسعارها.
موعد طرح شقق الإسكان المتميز
من المقرر أن يكون موعد طرح شقق الإسكان المتميز قد تم الاتفاق على الموعد النهائي لفتح باب الحجز على وحاد الإسكان المتميز، وقد أوضحت وزارة الإسكان خصائص شقق الإسكان الاجتماعي المتميز بمدينة العبور الجديدة وهي كالتالي:
- عدد الشقق المطروحة بمدينة العبور الجديدة هي 1080 وحدة سكنية.
- كافة الشقق السكنية سوف تكون كاملة التشطيب.
- سوف يتمكن المواطنين من حجز الوحدات بنظام أسبقية الحجز كما سوف يكون الحجز أون لاين عبر شبكة الإنترنت.
أسعار وحدات الإسكان المتميز
تساءل الكثيرين من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمدينة العبور الجديدة لشقق الإسكان المتميز عن الأسعار والتي جاءت كالتالي:
اللينك الرسمي|..رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024 عند فتح باب التقديم..خليك جاهز من دلوقتي
- السعر الأقصى لقيمة الوحدة هو 703671 جنيه.
- أما سعر المتر فوصل إلى 7245 جنيه.
- وقد بلغت قيمة جدية الحجز للوحدات 60 ألف جنيه.
أنظمة السداد لوحدات الإسكان المتميز
سعر وحدات الإسكان المتميز طبقا للمتر المربع وذلك من خلال بيان الوحدات بالجداول التي تكون مرفقة معها وتكون متضمنة لنسب التميز لكل شقة وهي كالآتي:
جهز ورقك واستعد للتقديم.. خطوات حجز شقق بمقدم 30 ألف في القاهرة من الإسكان الاجتماعي+شروط حجز شقق سكن لكل المصريين
- سوف يتم إضافة وديعه الصيانه وهي بنسبة 5% من ثمن الوحدة والتي تم تضمنها بالشروط العقارية الموجودة بكراسة الشروط التي يجب سداد قيمتها عند التعاقد.
- ضرورة السداد لكافة المصاريف المقررة وذلك بناءًا للقواعد، كذلك يجب تسديد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة مثل الكهرباء والغاز والمياه عندما تقوم الهيئة بتوصيلها للوحدة.
- يتم تحديد نسبة 1% من قيمة الوحدة المخصص لأعمال الصيانة خاصة بالعام الأول من الاستلام تحت الحساب ويتم سدادها مقدما فور التعاقد.
- ضرورة السداد جديد الحجز بالإضافة إلى مبلغ 750 جنيه كرسوم تسجيل وهي لا ترد، كما يتم تسديدها دفعة واحدة غير مجزأة عندما يتم التقدم للحجز بأحد الوسائل مثل التحويل الداخلي الخاص ببنك التعمير والإسكان أو من خلال ACH بكافة البنوك إلى حساب بنك التعمير والإسكان فرع الدقي أو من خلال السداد عبر سویفت کود HDBKEGCAXXX) الخاص ببنك التعمير والإسكان في فرع الدقي.