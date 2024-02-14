هل تم تحديد موعد طرح شقق الإسكان المتميز 2024+خطوات الحجز عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

موعد طرح شقق الإسكان المتميز يسأل عنه الكثيرين بعد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية لدى وزارة الإسكان فتح التقديم على حجز شقق الإسكان المتميز ذات الطابع العصري الحديث كامل التشطيب بمدينة العبور الجديدة، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد الطرح لشقق الإسكان المتميز وخصائص الوحدات وأسعارها.

موعد طرح شقق الإسكان المتميز

من المقرر أن يكون موعد طرح شقق الإسكان المتميز قد تم الاتفاق على الموعد النهائي لفتح باب الحجز على وحاد الإسكان المتميز، وقد أوضحت وزارة الإسكان خصائص شقق الإسكان الاجتماعي المتميز بمدينة العبور الجديدة وهي كالتالي:

عدد الشقق المطروحة بمدينة العبور الجديدة هي 1080 وحدة سكنية.

كافة الشقق السكنية سوف تكون كاملة التشطيب.

سوف يتمكن المواطنين من حجز الوحدات بنظام أسبقية الحجز كما سوف يكون الحجز أون لاين عبر شبكة الإنترنت.

أسعار وحدات الإسكان المتميز

تساءل الكثيرين من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمدينة العبور الجديدة لشقق الإسكان المتميز عن الأسعار والتي جاءت كالتالي:

السعر الأقصى لقيمة الوحدة هو 703671 جنيه.

أما سعر المتر فوصل إلى 7245 جنيه.

وقد بلغت قيمة جدية الحجز للوحدات 60 ألف جنيه.

أنظمة السداد لوحدات الإسكان المتميز

سعر وحدات الإسكان المتميز طبقا للمتر المربع وذلك من خلال بيان الوحدات بالجداول التي تكون مرفقة معها وتكون متضمنة لنسب التميز لكل شقة وهي كالآتي: