4 شهادات.. أعلى فوائد شهادات البنك الأهلي+ شهادة البنك الاهلي البلاتينية ذات العائد المتغير

أعلى فوائد شهادات البنك الأهلي هناك كثيرون من المواطنين يسألون عنها لشرائها والحصول عليها، فبعد اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2023 بشأن حسم أسعار الفائدة أصبح الكثير من المواطنين يترقبون أسعار الفائدة الجديدة التي يحددها البنك المركزي سواء للإيداع أو الاقتراض وبعدها أتاح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات الاستثمارية ذات الفائدة المرتفعة خلال عام 2023 ويمكن لأي من المواطنين شراء تلك الشهادات والاستثمار بها، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حولها.

أعلى فوائد شهادات البنك الأهلي

أعلى فوائد شهادات البنك الأهلي، بعد تساءل الكثيرين من المواطنين عن أعلى فوائد شهادات البنك الأهلي وخاصة مع تغير أسعار فوائد الشهادات سواء المقدمة من البنك الأهلي أو غيره باختلاف نوع الشهادة يمكننا القول أن البنك الأهلي يقدم لعملائه أربع أنواع من الشهادات الادخارية بقيمة 1000 جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادة الادخار بالعملات الأجنبية والدولار كما يقدم البنك شهادات استثمار فئة ألف جنيه وكذلك شهادة بلادي، كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات وهي الشهادة الأعلى في الفائدة ضمن شهادات البنك الأهلي حتى اليوم، حيث أن فائدة الشهادة 19% في حالة العائد الشهري ومدة الشهادة ثلاث سنوات وهي تقدم للعملاء عائد ثابت طوال فترة الاحتفاظ بها، ويمكن الحصول على الشهاده بداية من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البنك الاهلي البلاتينية ذات العائد المتغير

قدم البنك الأهلي المصري لعملائه أيضاً شهادات بلاتينية لمدة ثلاثة سنوات ولكنها ذات عائد متدرج طوال فترة شراء الشهادة، حيث أن عائد الشهادة خلال العام الأول يكون 22% أما في العام الثاني فعائد الشهادة يكون 18% وفي العام الأخير للاحتفاظ بالشهادة يكون عائدها 16% ويمكن الحصول على الشهادة بداية من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أفضل شهادات البنك الأهلي 2023

كما ذكرنا لكم أن البنك الأهلي المصري يقدم العديد من شهادات الادخار المثالية ومن أفضل تلك الشهادات هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير حيث تصل قيمة الشهادة في الوقت الحالي إلى 18.5% والعائد المقدم منها هو عائد متغير مرتبط بالإيداع لدى البنك المركزي المصري وذلك بزيادة 0.25% ويتم تطبيق هذا العام بدءا من اليوم التالي لتغيير قيمة الإيداع الذي طبقه البنك المركزي المصري على كافة العملاء الجدد والقائمين، كذلك يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للحصول على الشهادة، ومدة الشهادة ثلاث سنوات وهي بالعملة الأجنبية وتقدم فائدة أما سنوية أو ربع سنوية وسعر الفائدة السنوي بعملة الدولار هو 5.30% أما العائد في حالة النصف سنوي يكون 5.25% والفائدو في حاله الربع سنوي تكون 5.20% أما سعر الفائدة في حالة العائد الشهري فتكون 5.15%.