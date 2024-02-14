يُعرض الآن ..مسلسل عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس مواجهة نارية بين السيد عثمان وتاج الدين نويان

مسلسل عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس أكثر ما تم البحث مؤخرًا من قبل مشاهدي ومتابعي المسلسل فالجميع يرغب في معرفة أحداث المسلسل المشوقة في الحلقة رقم 147 الموسم الخامس الجديد، ومن الجدير بالذكر أن الموسم الخامس بدء من عرض الحلقة رقم 131 حيث عُرض بتاريخ 4 أكتوبر 2023 والمسلسل من إنتاج محمد بوزداغ، ويعد الموسم الخامس هو الموسم الأخير من المسلسل، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حوله.

مسلسل عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس

مسلسل عثمان بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت وهو يؤدي شخصية عثمان بك، وكذلك الممثلة يلديز جاغري عتيقسوي تقوم بشخصية مالهون خاتون، وأيضاً أوزجه تورير وتقوم بدور بالا خانون، كذلك بطولة امري باي ويؤدي دور اورخان بك، ويشارك في البطولة أيضًا فاروق أران وهو يؤدي دور علاء الدين بك وكذلك الممثلة ليا كيرسان وتقوم بدور فاطمة خاتون.

وتدور قصة المسلسل منذ تحقيق الانتصار بمعركة بافيوس حيث نشأ أبناء عثمان بك وصاروا أسياد وبتلك الفترة قام عثمان بالعمل على توسيع إمارته وتقوية وتعزيز الجيش حيث كان الهدف الأول أمامه ليتمكن من فتح بورصة هي قلعة كيستال، وخلال هذه الاستعدادات المستمرة للغاية وصلت أنباء من قومية بإصابة السلطان مسعود بالتسمم وهذا الخبر جعل يعقوب بك يعلن بطموحة بتكوين سلطنة الأتراك خالفا من بعده أسياد الأناضول.

مسلسل عثمان الحلقة 148 الموسم الخامس على قناة الفجر الجزائرية

ذكرت قناة الفجر الجزائرية بأنها سوف تكون بعرض الموسم الخامس والأخير من مسلسل المؤسس عثمان وذلك بشكل حصري عبر شاشتها مترجم لكافة الدول العربية وذلك منذ بداية من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 وسوف يتم عرض الموسم الخامس من المسلسل على شاشة القناة في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء أسبوعيا والساعة 10:00 مساء بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، وكذلك الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والكويت.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يمكن بكل سهولة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على نايل سات حتى تتمكن من متابعة مسلسل المؤسس عثمان عبر إدخال التردد الآتي: