كيفية متابعة مسلسل خبئني الحلقة 20 مترجمة عربي عبر قناة star TV

مسلسل خبئني الحلقة 20 مترجمة عربي من أكثر ما يبحث عنه عشاق الدراما التركية، حيث استطاع الموسم الأول من مسلسل خبئني حصد ملايين المتابعين، لأن الدراما الاجتماعية التركية نجحت في جمع شمل أفراد الأسرة في مواعيد عرضها، واليوم نتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل خبئني وبعض المعلومات عن العمل الدرامي.

مسلسل خبئني الحلقة 20 مترجمة عربي

يحكي مسلسل خبئني قصة شيقة تحمل الكثير من الألغاز في حلقاتها، حيث قصة زواج ناز وميتي أبناء الأسر الغنية اللذين عاشا حياة مليئة بالرفاهية والدلال، واعتادوا على تلبية كل الرغبات فهل تستقر حياتهم بعد ظهور الخادمة بما تحمله من أسرار لا يعرفها أحد، وفيما يلي نتعرف على القنوات الناقلة للحلقة 20 من مسلسل خبئني.

مسلسل خبئني الحلقة 20 مترجمة عربي

تنقل قناة STAR TV مسلسل خبئني منذ يوم 2 فبراير 2023، يوم الخميس الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، وتستمر الحلقة الأسبوعية لمدة ساعتين متواصلتين، وفيما يلي نتعرف على قناة ستار تي في التركية على النايل سات.

التردد 10922

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

أبطال مسلسل خبئني

يضم مسلسل خبئني باقة من أشهر نجوم الدراما التركية، وقد لعب الأدوار الرئيسية النجوم الآتية:

أوراز كايجيلار أوغلو

جيمري بايسال

أسود كاليبيك.

شيناي غورلر.

سيدا دوفنجي.

نيلوفر.

سفينتش إيربولاك.

كوكشين أتيس.

كامل غولر.

نظام ناميدار.

سيرا توكديمير

المواقع التي تنقل مسلسل خبئني

بجانب العرض التليفزيوني لمسلسل خبئني يتم عرض جميع حلقات المسلسل التركي، التي عرضت حتى الآن على بعض المواقع المتخصصة في نقل أشهر المسلسلات ومنها التالي.