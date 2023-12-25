حملها الحين مجاناً|.. تردد قناة الواقع الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

تردد قناة الواقع السعودية الجديد لعام 2024 أصبح واحدًا من أبرز مواضيع البحث في الفترة الأخيرة، تعد القناة واحدة من أشهر القنوات في الوطن العربي، حازت على إعجاب الكثيرين بسبب تناولها للعديد من القضايا الاجتماعية والثقافية ذات التأثير الكبير في المجتمع السعودي، ويتساءل العديد من المواطنين داخل المملكة عن تردد القناة لتثبيتها على أجهزة التلفاز الخاصة بهم، دعنا نتعرف أكثر على هذه القناة في هذا المقال.

تردد قناة الواقع الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

لأولئك الذين يمتلكون أقمار الصناعية نايل سات ويرغبون في ضبط قناة الواقع السعودية على تلفازهم، يمكنكم معرفة تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة عرب سات 12345 الأفقي 27500 5/6 HD نايل سات 10727 أفقي 27500 7/8 HD

كيفية ضبط قناة الواقع السعودية

لضبط قناة الواقع السعودية على جهاز التلفاز، اتبع هذه الخطوات:

1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم، ثم اختر القمر الصناعي المناسب للتلفاز الخاص بك.

2. اختر البحث اليدوي، ثم أضف إحداثيات القناة بإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب.

3. انقر على بحث، وسيتاح لك الوصول إلى القناة المطلوبة، ثم قم بتثبيتها.