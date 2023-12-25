غيري مود أولادك.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات لأجدد أغاني الأطفال

الآن نحن على مشارف أجازة نصف العام الدراسي وتبحث الأمهات عن تردد قناة وناسة للأطفال حتى يستمتع أطفالها بكل ما تقدمه عبر شاشتها من أغاني وأناشيد وبرامج مختلفة، حيث تعتبر قناة وناسة من أنجح وأشهر قنوات الاطفال في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وأغلب أغاني القناة تدور حول شخصية لولو والذي تعلم الأطفال الكثير من الصفات الحسنة والاخلاق الحميدة وكيفية التعامل مع الكثير من المشاكل، لذلك هي اختيار مميز ومناسب من قبل كل الأمهات، حيث أن محتواها مناسب مع الفئات العمرية المختلفة لكونه خالي من أي مشاهد خارجة أو ألفاظ غير مناسبة، ومؤخراً تم تحديث التردد الخاص بقناة وناسة على النايل سات ولذلك نستعرضه الآن في هذا التقرير فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تهتم بشكل كبير جداً بتقديم محتوى مميز وهادف للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم أغاني وأناشيد تشجع الأطفال على تعلم العادات الصحيحة والتحلي بالصفات الحسنة والأخلاق الحميدة، وهذا على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع والقناة توفر محتوى مجاني دون اشتراك على النايل سات والعرب سات أيضاً، وإليكم التردد الجديد لقناة وناسة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3/4.

ضبط تردد قناة وناسة 2024

من أي مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط يمكن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 على أجهزة الاستقبال الخاص بكم، وهذا بالخطوات التالية: