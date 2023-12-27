زيادة جديدة لنقابة المعلمين “إيداع رواتب ديسمبر للمعلمين مستمرة الآن حتى بداية يناير 2024”

تتجه أنظار الكثير من المواطنين والعاملين بالدولة بشكل مستمر نحو معرفة تفاصيل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وذلك بناءً على إعلان وزارة المالية بخصوص الموعد المقرر لصرف المرتبات للوزارات والهيئات الحكومية البالغ عددها 66، والذي من المقرر أن يتم في اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر 2023، يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع الموظفين وزيادة الدعم المالي لهم.

موعد صرف رواتب ديسمبر للمعلمين

تعكس الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رغبة الحكومة في دعم القوى العاملة، حيث يتوقع أن يستفيد الموظفون من زيادة قيمة العلاوات والمنح الخاصة المُصاحبة للمرتبات والمعاشات.

وفي هذا السياق، يتساءل العديد عن جدول مرتبات شهر ديسمبر وتوجيه الزيادة الجديدة، الأمر الذي يسعى المقال لتوضيحه.

بالنسبة للمعلمين، تم الإعلان عن زيادة جديدة في العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه، ما يجعل العديد من العاملين بالدولة يتطلعون بفارغ الصبر للتعرف على ترتيبات جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحفيز القطاع التعليمي وتعزيز دور المعلمين في تحسين جودة التعليم.

من المهم أيضًا التطرق إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تشير التقديرات إلى أن النسبة السنوية لصرف مرتبات شهر ديسمبر ستصل إلى حوالي 16.4 مليار جنيه.

يستفيد نحو 336.4 ألف موظف من علاوة غلاء المعيشة، مما يُشير إلى تكلفة إضافية سنوية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، يظهر جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بتفصيل لقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية،حيث يتم صرفها بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 24 ديسمبر وحتى 5 يناير.