استراتيجيات جديدة لتخفيف الأعباء: مبادرات حكومية الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

منذ انطلاق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر، تساءل الجميع عن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي، وبعد إنهاء الخطة قدمت الحكومة المصرية رؤية جديدة لهذا الجهد.

خطة جديدة لتخفيف الأحمال

تكرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اهتماماً كبيراً لقضية قطع التيار الكهربائي وتساؤلات حول انتهاء خطة تخفيف الأحمال، هذا يأتي في ظل تراجع درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء، وهو ما دفع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم المجلس للتأكيد على جاري العمل على مشاورات ودراسات تتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية.

وأوضح الحمصاني في مقابلة تلفزيونية أن هناك استشارات ودراسات تُجرى حالياً بين الجهات المعنية للتصدي لهذه المشكلة، وبمجرد الانتهاء من هذه الدراسات والمشاورات، سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتخفيف الأحمال في الفترة القادمة.

أسباب انقطاع الكهرباء

حسب وزارة الكهرباء، فإن هناك أسبابًا متعددة لانقطاع التيار الكهربائي، ومن بين هذه الأسباب:

ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة قد تصل إلى أكثر من 18%.

تصدير كميات كبيرة من الطاقة لتوفير العملات الصعبة.

حدوث أعطال أو طوارئ في بعض مرافق إنتاج الكهرباء.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

يتم جدولة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات بالنحو التالي:

في محافظة الإسكندرية، يتم تخفيف أحمال الكهرباء من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا.

تتم عملية فصل التيار الكهربائي بالتناوب بين مختلف مناطق القاهرة، حيث يتم تنفيذ هذا الإجراء لمدة تقارب الساعتين تقريبًا.

مشكلة تخفيف الاحمال الكهربائية

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح الدكتور مدبولي: “تواجهنا تحديات استثنائية، جزء منها يعود إلى الأوضاع الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، استدعت الأمر استيراد كميات ضخمة من المازوت بتكلفة مالية هائلة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهرياً، لتوفير الغاز والمازوت وهو رقم كبير”.