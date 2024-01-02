“منصة مظلتي” كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية+ شروط الرعاية الاجتماعية

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية من الأمور التي يقوم العديد من المواطنين بالبحث عنها، حيث أن هناك فئة كبيرة من المواطنين العراقيين الذين يهتمون لأمور الرعاية الاجتماعية وما تقدم من خدمات متعددة، ولهذا فإننا في هذا المقال سنقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بالكشوفات التابعة للرعاية الصحية وأيضًا الشروط الخاصة بالتقديم.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قامت الوزارة الخاصة بالعمل في العراق بتوضيح الكثير من الأمور فيما يخص كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن تلك الكشوفات من خلال خطوات بسيطة وهي:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة العمل العراقية.

الضغط على البرنامج التابعة للرعاية الاجتماعية بالموقع.

يتم اختيار الوجبة الخاصة بالمستعلم، حيث يتم تحديدها والبحث داخلها.

تظهر الكشوفات للمستعلم ومن ثم يقوم باختبار تحميل تلك الكشوفات.

يتم البحث عن الاسم المراد البحث عنه داخل الوجبة التابعة للرعاية الاجتماعية من خلال تلك الكشوفات.

شروط الرعاية الاجتماعية

لكي يقوم المواطن العراقي بالتقديم على الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم الذي تقوم بتوفيره يجب أن يكون مُوفرًا لبعض الشروط، فمن ضمن تلك الشروط: