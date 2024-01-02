“121 يومًا” .. جدول اجازات عام 2024+  الإجازات الرسمية في عام 2024

جدول اجازات عام 2024 من الأمور التي يتم البحث عنها في وقتنا هذا، حيث أنه مع بداية العام الجديد 2024 يتم البحث عن الإجازات الخاصة بهذا العام، كما يتم البحث أيضًا عن الجدول الزمني الخاص بتلك الإجازات، فسنقوم اليوم في هذا المقال بالبحث عن جميع المعلومات الخاصة بالجدول الزمني التابع لإجازات العام الجديد 2024.

جدول اجازات عام 2024

جدول اجازات عام 2024، تم الإعلان عن الجدول الخاص بالإجازات الرسمية التابعة لعام 2024 بواسطة مجلس الوزارة، فتم الاتفاق على هذا الجدول وإعلانه للمواطنين حتى يتمكنوا من معرفة جميع تفاصيل تلك الإجازات، فيكون جدول اجازات عام 2024 كالآتي:

يوم 7 من يناير المقبل الموافق ليوم الأحد، حيث يكون يوم عيد الميلاد المجيد.

يوم 25 من يناير المقبل الموافق ليوم الخميس، حيث يكون ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

يوم 10 من أبريل المقبل الموافق ليوم الأربعاء وحتى يوم 12 من أبريل المقبل الموافق ليوم الجمعة، حيث يكون أيام عيد الفطر المبارك.

يوم 25 من أبريل المقبل الموافق ليوم الثلاثاء، حيث يكون عيد تحرير سيناء.

يوم 1 من مايو المقبل الموافق ليوم الأربعاء، حيث يكون عيد العمال.

الإجازات الرسمية في عام 2024

يتم استكمال الجدول الخاص بالإجازات الرسمية في العام الجديد على النحو التالي: