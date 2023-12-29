جهز المحفظة والشنطة معاك وقت القبض.. الحد الأدنى للمعاشات الجديد+ صرف معاشات يناير

الحد الأدنى للمعاشات الجديد من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين، حيث أننا قد اقتربنا من ميعاد الصرف الخاص بالمعاشات في شهر يناير المقبل من العام الجديد 2024، ولهذا فإن معرفة الحد الأدنى من الأمور الهامة في تلك الفترة، فسنقوم في هذا المقال بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى التابع للمعاشات وجميع القرارات التي تخص ذلك.

الحد الأدنى للمعاشات الجديد

الحد الأدنى للمعاشات الجديد، قد اقترب الميعاد الخاص بصرف المعاشات في شهر يناير المقبل، وهذا الأمر قد أدى إلى حدوث تساؤلات عديدة خاصةً بعدما تم الإعلان عن القرارات الجديدة من قبل التأمينات الاجتماعية، حيث قامت تلك الهيئة بتوضيح الحدود الأدنى والأقصى للمعاشات الشهرية، كما أنها قد قامت بإضافة زيادة على هذه المعاشات نظرًا للظروف التي يعاني منها الشعب، فجاء الحد الأدنى للمعاشات الجديد نحو 1300 جنيه، وهو أقل معاش يمكن لأصحاب المعاشات أن يحصلوا عليه بعد القرارات الأخيرة، كما أن الحد الأقصى للمعاشات يصل على 10080 جنيه بناءً على تلك القرارات.

صرف معاشات يناير

أصبح من الممكن صرف المعاشات بسهولة شديدة من عدة أماكن مختلفة، فمن ضمن تلك الأماكن: