“ابحث عن اسمك” الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية+ الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين العراقيين، حيث أن هذه الرعاية الاجتماعية تقوم بتوفير الكثير من الخدمات للمواطنين، كما أنها تساعدهم في العديد من الأمور من خلال توفير الدعم اللازم لهم، فسنقوم في هذا المقال بتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بالعراق.

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، لكي يتم الحصول على الرعاية والدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية يجب أن يكون هناك بعض الشروط التي من الضروري أن تتوفر لدى المواطن، حيث أنه يستطيع أن يكون ضمن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية من خلال تحقيق تلك الشروط وهي:

أن يكون المواطن لا يمتلك دخل ثابت شهري.

أن يكون المواطن ليس له أي نوع أملاك باسمه سواء عقارات أو أراضي أو غيره.

أن يكون عمر المواطن ما بين 18 عام و60 عام، فلا يزيد عن ذلك ولا يقل.

أن يكون المواطن يمتلك الجنسية العراقية وأيضًا مُقيمًا بالعراق.

إذا كانت المواطنة أنثى فيجب أن يكون عمرها من 15 عام إلى 55 عام.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

يستطيع المواطن من بعد أن يقوم بتحقيق الشروط السابقة أن يقوم بالتقديم على الرعاية الاجتماعية ومن ثم يستطيع الاستعلام عن اسمه داخل الوجبة الأخيرة، حيث يمكن للمواطن أن يستعلم عن طريق: