محظوظه لو كنتي منهم.. تمويل النساء من بنك ناصر+ الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل النساء من بنك ناصر

تمويل النساء من بنك ناصر أحد أهم طرق الدعم التي تقدمها الدولة المصرية للمرأة في مصر، لأنها تؤمن بدور المرأة في تقدم المجتمع ودعم الأسر، وتعمل دائما الحكومة على تقديم أفضل طرق المساعدات للسيدات خاصة التي لا يعملن منهن، عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفيما يلي نتعرف على التفاصيل الخاصة بتمويل النساء من بنك ناصر.

تمويل النساء من بنك ناصر

تمويل النساء من بنك ناصر، يقدم بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تمويل للمرأة، لمساعدتها في تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني أو التجاري أو الصناعي وجميع المشروعات الصغيرة التي يمكن إقامتها في المنزل بمعدات وإمكانيات بسيطة، قد تميز التمويل عن غيره بوصوله إلى أبعد الأماكن في مصر مثل حلايب وشلاتين وأقصى قرى الصعيد.

مشروع تمويل المرأة المصرية مستورة

يقدم التمويل الكثير من التسهيلات حيث يمكن الحصول على مبلغ يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، بدون عائد تماما كل ما عليها فقط دفع المصروفات الإدارية قيمتها 7% مقدما، ويدفع منها 3.5% كل سنة، أما عن مدة التمويل فهي 24 شهر أي لمدة عامين.

شروط تمويل النساء من بنك ناصر

وضع بنك ناصر الاجتماعي عدد بسيط من الشروط لكي تحصل أي سيدة على فرصة ذهبية لتمويل المشروعات التي تريدها وهذه الشروط كما يلي.

التمويل متاح فقط للسيدات المصريات.

يبدأ سن المتقدمة في التمويل من 21 عام ولا يزيد عن 60 عام أثناء التقديم.

تمتع صاحبة التمويل بالسمعة الطيبة ويتم الكشف عن ذلك من خلال زيارات البحث الميداني التي تجريها لجنة مختصة.

يجب تقديم قائمة بها أسعار مستلزمات المشروع.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل النساء من بنك ناصر

حدد البنك عدة مستندات يجب تقديمها مع الحرص على توثيقها جميعا بختم اللجنة وهي كالتالي.