الفلوس قربت خالص .. موعد صرف معاش يناير2024 وحقيقة زيادة 20٪ في المعاشات

موعد صرف معاش يناير من أكثر مواضيع البحث التي يتم تداولها بين أصحاب المعاشات في مصر، حيث أن هؤلاء المواطنين يتساءلون عن المواعيد الثابتة والتي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة فيما يخص معاد صرف المعاش التابع لشهر يناير المقبل، فسنقوم في هذا المقال بالتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموعد ومتى سيتم صرفه للمعاشات.

موعد صرف معاش يناير

قامت الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بتقديم العديد من القرارات الخاصة بالمعاشات الشهرية للمواطنين، حيث أن هناك عدد كبير من أصحاب المعاشات الذين يقومون بالبحث عن موعد صرف معاش يناير المقبل من العام الجديد 2024، فقد تم الإعلان عن هذا الموعد فيما يخص القرارات التالية، حيث أنه يتم صرف المعاش ابتداءً من اليوم الأول من شهر يناير المقبل وهو ما يوافق يوم الإثنين، على أن تستمر عملية الصرف الخاص بالمعاش حتى اليوم السادس من الشهر وهو ما يوافق يوم السبت، فيستطيع أصحاب المعاشات أن يقوموا بصرف معاشهم في تلك المدة المحددة من الشهر، كما يمكن التأكد من جميع المعلومات من خلال الاستعلام عن المعاشات بواسطة موقع التأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف المعاشات

هناك أيضًا بعض التساؤلات التي يتم عرضها من قبل المواطنين فيما يخص الأماكن التي يتم من خلالها صرف المعاشات، حيث أن هناك العديد من الطرق والأماكن المختلفة التي يتم صرف المعاشات بها، فمن ضمن تلك الأماكن: