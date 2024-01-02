بعد قرار المحكمة الجديد.. المستحقين للعلاوات الخمسة مين؟+ دعوى العلاوات الخمس تقضي بمعاش 80%

المستحقين للعلاوات الخمسة مين؟ يرغب الكثير من الأشخاص المستفيدين من المعاش معرفتهم، كذلك يرغبون في معرفة كيفية الاستفادة من تلك العلاوات الخمس وكم قيمتها المالية عقب تأجيل الدعوى القضائية المتعلقة بالعلاوات حيث يتم تدبير الأموال لصرف تلك العلاوات الخمس حتى 20 مارس المقبل، وفيما يلي سوف نتعرف على باقي التفاصيل.

المستحقين للعلاوات الخمسة مين؟

المستحقين للعلاوات الخمسة مين؟ العلاوات الخمسة قد طالب بها المواطنين من أصحاب المعاشات عن عام 2006 وعام 2007 و 2008 و 2009 و 2010 حيث لم يتم احتسابها من الأجر المتغير بالأعوام المالية 2006 / 2007 وحتى 2010 / 2011، وعندما نتحدث عن المستحقين للعلاوات الخمسة مين؟ نذكر أن هناك فئات لم يحصلوا على العلاوات الخمس الخاصة بالمعاشات حيث تستهدف الدعاوى القضائية المرفوعة من النقابة العامة للمعاشات، ومن المستفيدين من العلاوات الخمسة هم أصحاب المعاشات ممن قد خرجوا على المعاش بداية من تاريخ يوليو 1987 حيث أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم بالعلاوات الخمسة كذلك أصحاب المعاشات للمتقاعدين في الفترة من 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015.

دعوى العلاوات الخمس تقضي بمعاش 80%

بشكل أساسي تهدف العلاوات الخمسة للمعاشات عام 2023 إلى صرف قيمة 80% من العلاوة الدورية الخاصة بأصحاب المعاشات المتقاعدين ممن لم يحصلوا على العلاوات الخمس والتي تم صرفها بداية من يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكليفات تخطت 28 مليار جنيه ولكن هناك بعض الفئات ممن لم يطبق عليه هذه الشروط والتي تم ذكرها بالأعلى، كما تهدف الدعوى القضائية المرفوعة بشأن صرف العلاوة الخاصة بالمواطنين من أصحاب المعاشات منذ خروجهم على المعاش في يوليو 1987 ولكن اشترط أن يكون المواطن قد حصل على علاوة خاصة غير متضامنة الأجر الأساسي عندما خرج على المعاش.

موعد صرف العلاوات الخمسة

كان قد نص القانون المنظم للعلاوات الخمسة بضرورة صرف زيادة يتم إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير للمستحقين بداية من 1 يوليو 2006 بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تضاف إلى الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش، وبالنسبة لموعد صرف العلاوات الخمسة يمكن للمواطنين المستحقين للمعاش والعلاوات الخمسة ممن تنطبق عليهم كافة الشروط الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمسة من خلال الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.