من النهارده هتاخد أضعاف فلوسك.. حقيقة شهادة 40% من بنك مصر+ شهادات banquemisr ذات العائد المتغير

حقيقة شهادة 40% من بنك مصر هو ما تساءل عنها الكثير من المواطنين الراغبين في إيداع أموالهم بالبنوك المصرية، حيث انتشرت الأخبار حول إطلاق بنك مصر لشهادة بعائد 40% وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل، وفيما يلي سوف نذكر لكم حقيقة هذا الأمر وهل بالفعل أعلن بنك مصر عن شهادة ادخار بعائد 40% أم لا وما هي أفضل الشهادات التي يقدمها بنك مصر وهو سوف نتعرف عليه فيما يلي.

حقيقة شهادة 40% من بنك مصر

مؤخرا أعلن كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إطلاق شهادات بفائدة مرتفعة تصل حتى 27% وذلك في إطار استعداد البنوك لإطلاق شهادات بعوائد مرتفعة خلال شهر يناير الحالي 2024 حتى يتيح البنك للمستثمرين الحصول على فوائد مرتفعة تلبي جميع توقعاتهم، ولكن حتى الوقت الحالي لم يقم بنك مصر أو البنك الأهلي بإصدار هذه الشهادات ذات عائد 40% و بالتأكيد سوف نوافيكم بكافة تفاصيل الشهادة عندما تطلقها البنوك المصرية.

شهادات بنك مصر

دومًا ما تتنوع الشهادات المقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك طبقًا لمدة كل شهادة وعملتها، حيث يقدم بنك مصر لعملائه شهادة تسمى شهادة ابن مصر، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة والحصول عليها مبلغ 1000 جنيه مصري، كذلك من الممكن زيادة المبلغ الخاص بالشهادة ليكون مضاعف.

كما يطرح البنك أيضًا شهادة تسمى شهادة القمة وتلك الشهادة سوف تسمح لأي من المستثمرين تحقيق عوائد كبيرة، والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه أيضًا أو مضاعفاتها، كما يقوم البنك بإتاحة شهادات ذات عائد ثابت وذلك بفترات زمنية مختلفة تبدأ من 5 أعوام وللعميل الاختيار في تحديد الحد الأدنى الخاص بكل شهادة وفئتها.

شهادات ذات عائد متغير

كذلك هناك أيضًا شهادات ادخارية ذات عائد متغير يقدمها بنك مصر لعملائه وذلك العائد يصرف شهريًا ويكون متغير حسب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهناك أيضا شهادة يقدمها البنك تسمى شهادة أمان المصريين والحد الأدنى لشراء الشهادة هو مبلغ 500 جنيه مصري أو مضاعفاتها.