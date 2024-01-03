وزارة المالية العراقية تقدم جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق+ رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق أكثر ما يهتم به المواطن العراقي خلال الأيام الحالية، خاصة بعد قيام وزارة المالية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في توفير التزامات المعيشة اليومية، ومن المقرر أن تصرف رواتب شهر ديسمبر بالزيادات الجديدة.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق، ساعات قليلة وتستعد وزارة المالية العراقية صرف رواتب جميع المتقاعدين من القطاع المدني والعسكري في العراق، حيث يبدأ صرف الرواتب يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من ديسمبر الجاري 2023، ويحصل كل متقاعد على زيادة قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وتصرف الرواتب وفقا للضوابط التي حددتها وزارة المالية سابقا وبالطريق المعتادة.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

يستطيع كل فرد في العراق استخدام خدمة الاستعلام عن الرواتب من خلال شبكة الإنترنت حيث تنفيذ الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية .

سجل اسم المستفيد والرقم الخاص بالهوية الوطنية.

اكتب الرمز السري.

اضغط على زر الدخول.

اختيار أيقونة ” قسم المتقاعدين “.

اختر خدمة رواتب المتقاعدين.

سجل جميع البيانات التي يطلبها الموقع.

اضغط زر ” استعلام”.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أرسل مجلس الوزراء العراقي وثيقة رسمية إلى مجلس النواب لطلب الموافقة عليها، بها جدول الزيادات في رواتب المتقاعدين وقد جاءت الزيادات كالتالي: