وزارة التضامن توضح شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر+ المستندات المطلوبة للتقديم على معاش الطفل والمنحة الدراسية

شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر، زادت التساؤلات مؤخرا حول شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر حيث يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل حصول الأطفال على منحة الدراسة وعلى المعاش بالإضافة إلى معرفة أهم الشروط التي يجب توفيرها وخاصة بعد قرار وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر

شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر، ارتفعت معدلات البحث عن شروط منحة الدراسة ومعاش الطفل في مصر، وخاصة بعد الإعلان عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي حيث ينص هذا القرار على إمكانية صرف معاش للطفل بمبلغ 350 جنيه لأسرة تتضمن ثلاثة أطفال كحد أقصى، ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش الطفل ومنحة الدراسة، وهي كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر الطفل عن 18 عام.

يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطفل يتيم الأب والأم أو يتيم الأب.

يجب أن لا يكون للأسرة راتب شهري ثابت ولا تتقاضى أي مساعدات أو ضمانات من وزارة التضامن.

يجب أن لا يكون للطفل ميراث أو راتب يفوق المعاش.

ويشترط انتظام الطفل في العملية التعليمية لحصوله على المنحة الدراسية.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش الطفل والمنحة الدراسية

يبحث المواطنون عن طريقة التقديم على طلب حصول الطفل على المعاش والمنحة الدراسية وما هي أهم الأوراق المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

نموذج طلب تقديم الحصول على معاش الطفل.

صورة شهادة ميلاد الطفل.

صورة وثيقة طلاق الأب والأم.

صورة وثيقة زواج الأم.

صورة شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب.

مستند السجن في حالة سجن أحد الوالدين.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت، كما حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على المنحة الدراسية وعلى معاش الطفل وهم الأطفال الأيتام (وفاة الوالدين أو وفاة الأب) وأطفال المسجون ( لمدة أقصاها ثلاث سنوات) وأطفال المطلقة في حالة زواجها أو سجنها أو وفاتها.