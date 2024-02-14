القمة|..حقيقة عودة شهادة 25% من بنك مصر+أعلى شهادات الإدخار المتاحة حتى الآن

شهادة 25% من بنك مصر، يتصدر عنوان شهادة 25% من بنك مصر محركات البحث في الآونة الأخيرة ويتساءل العديد من المواطنين عامة وعملاء بنك مصر خاصة عن شهادات الادخار التي يطرحها بنك مصر مؤخرا وأهم تفاصيلها والتي تساعد المواطنين على ادخار واستثمار أموالهم بطرق موثوقة تحقق أفضل عائد ربحي، ونفت مصادر مطلعة في بنك مصر القيام بإعادة طرح جديد لشهادات ذات عائد 25% مرة أخرى بعد حلول مدة استحقاقها في يناير الماصي.

شهادة 25% من بنك مصر

ارتفعت معدلات البحث عن شهادة 25% من بنك مصر على جوجل، وخاصة بعد إعلان بنك مصر في وقت سابق عن وجود عددا من شهادات الادخار ويأتي ذلك ضمن تلبية رغبات المواطنين في حصولهم على طرق ووسائل تمكنهم من ادخار أو استثمار أموالهم بشكل صحيح لتحقيق لديهم عائد ربحي مناسب تناسب احتياجات مختلف العملاء سواء من حيث مدة الشهادة أو قيمتها، ويتيح بنك مصر إمكانية شراء شهادات ادخار بالعملة المحلية وأيضا شهادات ادخار بالعملة الأجنبية، وتنقسم شهادات الادخار بالعملة المحلية إلى شهادة ابن مصر وشهادة القمة وشهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات وشهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات وشهاد الادخار ذات العائد المتغير الشهري وشهادة أمان المصريين وشهادة الاختيار ذات العائد التراكمى.

شهادة ابن مصر وشهادة القمة

تمتد شهادة ابن مصر حتى ثلاث سنوات ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى قيمته ألف جنيه ومضاعفاتها أما بالنسبة للعائد الشهري فيكون بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال مدة الشهادة، و يمكن الاقتراض بضمان شهادة ابن مصر كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء من قيمتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وتتشابه شهادة ابن مصر مع شهادة القمة فيما عدا معدل العائد حيث يعتبر معدل العائد في شهادة القمة هو ثابت طوال مدة الشهادة ويتم صرفه شهريا.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس أوسبع سنوات

تستمر مدة شهادة العائد الثابت الأولى لمدة خمس سنوات ويكون الحد الأدنى فيها لشراء الشهادة هو 1200 جنيه ومضاعفاتها في حالة العائد الشهري الثابت أو ألف جنيه ومضاعفاتها في حالة العائد السنوي الثابت، ويكون معدل العائد ثابت شهريا أو سنويا، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد ست أشهر من تاريخ صرفها.

أما بالنسبة لشهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات فيكون الحد الأدنى لصرف الشهادة هو 750 جنيه ومضاعفاتها وتصرف بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويصرف العائد شهريا ويمكن أيضا استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد ست أشهر من تاريخ صرفها.