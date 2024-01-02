السكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية الشهر الجاي+ موعد صرف التموين في شهر يناير المقبل

أسعار السلع التموينية الشهر الجاي، أصبحت أسعار السلع التموينية الشهر الجاي أهم الأحاديث التي يتداولها المواطنون فيما بينهم في الشارع المصري أو في الأسواق والمحلات التجارية أو في المنافذ التموينية، ونظرا لارتفاع الأسعار وغلاء الكثير من السلع الغذائية الأساسية يتساءل العديد من الناس عن أسعار السلع التموينية في شهر يناير المقبل.

أسعار السلع التموينية الشهر الجاي

أسعار السلع التموينية الشهر الجاي، ارتفعت معدلات البحث حول أسعار السلع التموينية الشهر الجاي، حيث أصبح الحديث عن أسعار السلع أكثر المواضيع التي تهم المواطنين في الآونة الأخيرة نظرا لما تشهده السلع الغذائية من ارتفاع كبير في سعرها ومن المتوقع أن تكون أسعار السلع التموينية في يناير القادم هي كالتالي:

سعر كيلو السكر الواحد يصل إلى 12 جنيه تقريبا.

سعر 800 مللي من الزيت يصل إلى 30 جنيه تقريبا.

سعر كيلو الدقيق المعبأ يصل إلى 18 جنيه تقريبا.

سعر 800 جرام من المكرونة يصل على 13 جنيه تقريبا.

سعر 400 جرام من المكرونة يصل إلى ست جنيهات تقريبا.

سعر 125 جرام عبوة جبنة حوالي أربع جنيهات ونصف تقريبا.

سعر علبة التونة المفتتة يصل إلى 18 جنيه تقريبا.

سعر 500 جرام من الفول المعبأ يصل إلى تسع جنيهات تقريبا.

سعر 500 جرام من العدس المجروش يصل إلى 21 جنيه تقريبا.

سعر 350 جرام من المربى يصل إلى 16 جنيه تقريبا.

سعر 40 جرام من الشاي الناعم يصل إلى خمس جنيهات تقريبا.

موعد صرف التموين في شهر يناير المقبل

موعد صرف التموين في شهر يناير المقبل

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف سلع التموين في شهر يناير القادم وخاصة مع اقتراب العام الجاري على الانتهاء، ومن المقرر أن يتم بدء صرف السلع التموينية في يوم الاثنين الأول من يناير وتستمر مدة صرف التموين طوال الشهر من خلال أحد منافذ التموين المتواجدة في المحافظات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعتبر وزارة التموين أحد وزارات الحكومة المصرية، وتم إنشاؤها بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والسلع الغذائية كما تهدف وزارة التموين إلى توفير هذه السلع التموينية بأسعار أقل من وجودها في الأسواق والمحلات بهدف تيسير الحياة المعيشية على المواطن، حيث تعمل على توفير الدقيق والزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية.