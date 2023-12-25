NOW “استعلم هنا”رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الإجتماعية الليبية

تولي جميع المواطنين والأفراد في ليبيا اهتمامًا كبيرًا، بنتيجة منحة الزوجة والأبناء التي تم الإعلان عنها رسميًا، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، نحن هنا لنقدم لكم الخطوات الكاملة للحصول على النتائج المعلن عنها، سنقدم لكم جميع التفاصيل والإرشادات اللازمة للحصول على هذه النتائج، تم إصدار رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا لعام 2023، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن منحة الأولاد التي تقدمها الدولة من خلال رابط الموقع الرسمى لوزارة الشؤون الإجتماعية الليبية.

رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2023

تولي جميع المواطنين والأفراد في ليبيا، اهتمامًا كبيرًا بنتيجة منحة الزوجة والأبناء، التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، نحن هنا لنقدم لكم الخطوات الكاملة للحصول على النتائج المعلن عنها، سنقدم لكم جميع التفاصيل والإرشادات اللازمة للحصول على هذه النتائج، من خلال مقالنا، لمعرفة المزيد والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالنتائج وكيفية الحصول عليها.

شروط التسجيل في منحة الزوجة والأولاد 2024

للتسجيل في منحة الزوجة والأولاد في ليبيا لعام 2024، يجب على المتقدمين توفير الشروط التالية:

عدم امتلاك أي أملاك أو أصول مالية لدى مقدم الطلب.

عدم وجود سجل تجاري لدى المتقدم.

أن يكون المتقدم من جنسية ليبية.

أن تكون المرأة المتقدمة مطلقة أو أرملة.

أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في البلاد.

أن لا يتجاوز غياب المتقدم عن ليبيا 90 يومًا.

أن يكون لدى المرأة المتقدمة أولاد لم يتجاوزوا سن الرابعة عشرة.

عدم وجود مصدر دخل ثابت للمتقدم أو معاش من أي نظام اجتماعي آخر.

الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية

للاستفسار عن منحة الزوجة والأبناء لعام 2024 في ليبيا، يتم اتباع الخطوات التالية على موقع الوزارة الرسمي: