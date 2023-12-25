الآن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول وموعدها النهائي

أعلنت محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الأول للعام الدراسي 2024، بهدف تمكين الطلاب من التحضير الجيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول، يأتي هذا الجدول في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية التعلم وضمان تحقيق أفضل النتائج في امتحانات منتصف العام.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة 2024 الترم الأول

وفقًا للجداول المعلنة، ستنطلق امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة ابتداءً من يوم 2 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه، يُشدد على أهمية أن يكون الطلاب على استعداد جيد لحل هذه الامتحانات، وعلى أهمية الالتزام بالوقت ومراجعة المواد بشكل دوري لضمان تحقيق درجات متميزة.

الثلاثاء 2 يناير : امتحان الرياضيات من 8 حتى 9:30 ( امتحان المهارات المهنية من 10 حتى 11:30).

الأربعاء 3 يناير : امتحان الدراسات الاجتماعية من 8 حتى 9:30 ( امتحان تكنولوجيا معلومات من 10 حتى 11:30 ).

الخميس 4 يناير : امتحان اللغة العربية من 8 حتى 10:30.

الثلاثاء 9 يناير : امتحان العلوم من 8 حتى 10:30 ( امتحان التربية الدينية من 10 حتى 11:30 ).

الأربعاء 10 يناير : امتحان اللغة الإنجليزية من 8 حتى 9:30.

شددت الإدارات التعليمية علي الطلاب الالتزام بالقواعد والتعليمات أثناء الامتحانات، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه الفترة الحاسمة من العام الدراسي.

أجازة عيد الميلاد أثناء الامتحانات

يتم توضيح أن هناك عطلة بمناسبة عيد الميلاد ستكون من السبت 6 يناير حتى يوم الأثنين الموافق 8 من الشهر ذاته، يهدف هذا إلى إعطاء الطلاب فترة راحة قصيرة خلال الامتحانات، ومن المهم أن يكون الطلاب على علم بتلك العطلة وأن يستغلوها بشكل مناسب للاستراحة والاستعداد الجيد للامتحانات القادمة.

انتهاء الامتحانات قبل عيد الشرطة

شدد المديرية على ضرورة إكمال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية قبل بداية إجازة عيد الشرطة في 25 يناير، حيث يتعين على الطلاب والمعلمين الانتهاء من جميع الاختبارات والتقييمات المقررة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.