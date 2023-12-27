من هُنــا .. لينك تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في الإعلان رقم 18

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين رقم 18 هي الوسيلة التي يمكن من خلالها الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد للشباب للحصول على وحدات سكنية خاصة بهم بالتمليك وتلك الكراسة يجب ملأها بمعلومات وبيانات للتقديم، وسوف نعرض من خلال موقعنا كيفية تحميل هذه الكراس والحصول عليها.

تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين

يمكن الآن تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين مجانًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان “من هنا“. من الصفحة الرئيسية يتم النقر على أيقونة الإسكان الاجتماعي ضمن قائمة المشروعات. اختيار الإعلان رقم 18. الضغط على زر تحميل كراسة الشروط. الاطلاع على الشروط جيدًا قبل تقديم الطلب.

مشروع الإسكان الاجتماعي

مشروع الإسكان الاجتماعي هو واحد من المشروعات الحكومية التي تهدف الدولة من خلالها إلى إتاحة سكن مناسب للفئات ذات الراتب المتوسط والمحدود في كل أنحاء الجمهورية، وذلك بأسعار بسيطة وميسرة تتناسب مع دخل المستفيدين، ويقدم هذا المشروع وحدات سكنية مكونة من 2 غرفة وصالة أو 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وعادةً ما تتراوح مساحتها فيما بين 75 إلى 90 متر مربع بسعر التكلفة فقط، وبدعم مباشر تتراوح قيمته من 5 إلى 25 ألف جنيه مصري يتم سدادها على مدار 20 سنة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تم الإعلان عن موعد فتح باب تسجيل شقق الإسكان 2023 وهو الإعلان التكميلي لوحدات سكن لجميع المواطنين المصريين والأسعار والفئات المستحقة للتسجيل، وسيكون التسجيل متاحًا بدءً من يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على أن ينتهي التسجيل يوم الخميس 4 يناير 2024.